محمد بن سلمان يبلغ الأربعين.. زعيم النهضة وصانع التحالفات العالمية

في لحظة تاريخية من مسيرة الوطن، يحتفي السعوديون اليوم بمرور أربعين عامًا على ميلاد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القائد الذي أعاد تشكيل حاضر المملكة وصناعة مستقبلها، وأثبت أن العمر يُقاس بالمنجزات لا بالسنوات.