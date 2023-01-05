المملكة تفوز بـ6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 - 2022

جاء ذلك خلال حفل توزيع "جائزة التميز الحكومي العربي" في دورتها الثانية، الذي انطلق اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.