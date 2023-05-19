ميقاتي: نثق في قدرة السعودية على لمّ الشمل العربي

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (32)، المنعقدة بمحافظة جدة، مشيراً إلى احترام لبنان لكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، ومنوهاً في الوقت ذاته باحترام بلاده الشديد لمصالح الدول العربية الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها.