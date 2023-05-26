اليوم.. بدء تنفيذ التجارب العلمية حول الفضاء لطلبة التعليم العام

تبدأ اليوم أولى التجارب العلمية حول الفضاء، التي يُنفِّذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدَي الفضاء السعوديَّين (ريانة البرناوي وعلي القرني) في محطة الفضاء الدولية.
ويُنفِّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معينة، بدءًا بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية يوم غد السبت، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم الأحد 28 مايو، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، التي سيتم إجراؤها الاثنين 29 مايو.
ويتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة؛ إذ سيتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدَي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.
وتمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكي خاصًّا بها (ARISS)، يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم، وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.