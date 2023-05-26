اليوم.. بدء تنفيذ التجارب العلمية حول الفضاء لطلبة التعليم العام

ويُنفِّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معينة، بدءًا بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية يوم غد السبت، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم الأحد 28 مايو، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، التي سيتم إجراؤها الاثنين 29 مايو.