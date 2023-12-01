تفاعل جماهيري كبير في افتتاح منطقة "آسيا الصغرى الترفيهية" بفعاليات جدة

شهد افتتاح منطقة آسيا الصغرى ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 م، حضوراً جماهيرياً كبيراً من الأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة، حيث استمتعوا بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة في 12 منطقة ترفيهية وثماني دول آسيوية، وهي: تايلند، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، سنغافورة، والصين.
وفي التفاصيل، اجتذبت منطقة الفعاليات الترفيهية الجديدة بالتقويم، في أول أيام افتتاحها أعداداً كبيرة من الجمهور بأجوائها الآسيوية، وما تتضمنه من العروض الحية الغنائية و الموسيقية والاستعراضية المتجولة، والمنتجات التقليدية والتراثية، وكذلك الحرف اليدوية والأزياء الشعبية الآسيوية، إلى جانب متاجر التسوق، وصولاً للمطاعم الآسيوية ومأكولات الشارع.
وتضمنت "آسيا الصغرى الترفيهية" على عدد من المناطق المختلفة ومنها تجربة الرعب في جامعة هونغ كونغ، وحديقة الساكورا اليابانية، وكذلك الألعاب الحركية والترفيهية بمنطقة تايفون فيليج، والتجربة الحية للفيلة الآسيوية حيث استمتع الأفراد والعوائل بتجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة تناسب الأعمار والأذواق كافة، التي ستستمر فعالياتها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، من 30 نوفمبر المقبل وحتى 3 مارس 2024م.