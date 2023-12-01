تفاعل جماهيري كبير في افتتاح منطقة "آسيا الصغرى الترفيهية" بفعاليات جدة

شهد افتتاح منطقة آسيا الصغرى ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 م، حضوراً جماهيرياً كبيراً من الأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة، حيث استمتعوا بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة في 12 منطقة ترفيهية وثماني دول آسيوية، وهي: تايلند، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، سنغافورة، والصين.