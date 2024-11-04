مهرجان شتاء طنطورة يعود برحلة مُلهمة تجمع بين التراث والموسيقى والتجارب الفريدة في قلب العُلا

يعود مهرجان شتاء طنطورة ليجمع الزوّار من جديد خلال الشتاء، وذلك من (الخميس 19 ديسمبر حتى السبت الموافق 11 يناير)، مقدماً لأبناء المملكة وضيوفها من شتى أرجاء العالم مزيجاً فاتناً من التجارب المفعمة بالتاريخ العريق، والثقافة النابضة بالحياة، سُمي المهرجان تيمّناً بالطنطورة؛ المزولة الشمسية الموجودة في بلدة العُلا القديمة، والتي كانت تستخدم تاريخياً لتحديد بداية موسم زراعة الشتوية، ويشكّل المهرجان أبرز المحطات في تقويم لحظات العُلا، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة التراثية والمغامرات المميزة والحفلات التي يحييها أشهر النجوم؛ فضلاً عن تجارب الطهي الفريدة، كل ذلك في قلب محيط العُلا الصحراوي الرائع.