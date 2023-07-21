اغتيال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي برصاص مسلحين في تعز

قالت مصادر طبية يمنية وشهود عيان في تعز، اليوم الجمعة: إن مسؤولاً في برنامج الغذاء العالمي يحمل جواز سفر أردنياً، تم اغتياله جنوب تعز برصاص مسلحين.
وقال شهود عيان: إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقا وابلاً من الرصاص على رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة وأردياه قتيلاً فور خروجه من أحد مطاعم المدينة.
وكان مؤيد حميدي ويحمل جواز سفر أردنياً قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة، وفق ما ذكر موقع "العربية نت".
من جهته، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بملاحقة العناصر المتورطة باغتيال الموظف الأممي وجرح آخرين في مدينة التربة.
وهذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.