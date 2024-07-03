ضيوف الرحمن يودعون المدينة المنورة بشراء الهدايا والسلع التذكارية

ورصدت "واس" مشاهد إقبال ضيوف الرحمن على التسوّق وشراء بعض الهدايا قبل المغادرة إلى بلدانهم لتكون ذكرى من رحلتهم الإيمانيّة كالذهب والتمور والهدايا التذكارية والسبح وخواتم الفضة وبعض المنتجات التي تصنّع أو تعد في المدينة المنورة وعبوات مياه زمزم المخصصة للشحن الجوي.