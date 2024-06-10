مهامه متعددة.. "الصحة" تطلق خدمات مركز الاتصال "937" في موسم الحج

وأفادت بأن مركز اتصال "937" يوفر مترجمين للغات الأكثر شيوعًا في موسم الحج، وتشمل: الإنجليزية، والأوردو، والفرنسية، والإندونيسية، والتركية، والفارسية، عبر قنوات الاتصال الهاتفي، منصة X، البريد الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق الواتساب.