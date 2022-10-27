محافظ الخرج الجديد.. قيادي متوثب مزج بين روح الشباب ومدرسة الأب العسكرية والإدارية

في أعقاب الإعلان الذي تضمن أمراً ملكياً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة، عبّر أهالي مدينة الخرج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ترحيبهم بالمحافظ الجديد، متمنين أن يحمل عهده الخير لأبناء المحافظة.