محافظ الخرج الجديد.. قيادي متوثب مزج بين روح الشباب ومدرسة الأب العسكرية والإدارية

في أعقاب الإعلان الذي تضمن أمراً ملكياً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة، عبّر أهالي مدينة الخرج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ترحيبهم بالمحافظ الجديد، متمنين أن يحمل عهده الخير لأبناء المحافظة.
وُلد الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود في الثمانينات، ووالده الأمير محمد بن سعد الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض بمرتبة وزير في عام 2011، ووالدته هي الأميرة جواهر ابنة الأمير فهد بن فيصل بن تركي.
وفي عام 2016، احتفل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز بزواجه من كريمة سمو الأمير عبدالله بن سعود بن مشاري آل سعود بقصر الثقافة بحي السفارات.
أمّا والد الأمير فهد محافظ الخرج الجديد، فهو الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز الذي التحق بمدرسة سلاح الطيران وابتعث منها إلى بريطانيا للالتحاق بكلية السلاح الملكي البريطاني، وتخرج منها بشهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية والطيران، وشارك في حرب الوديعة، وواصل الطيران حتى عام 1395هـ.
وعلى الرغم من أن الأمير فهد بن محمد لم يتقلد مناصب مهمة في الدولة إلا أنه تعلم فنون الإدارة من والده الذي جمع بين العمل الإداري وشؤون المناطق والانخراط في السلك العسكري.