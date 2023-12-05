وفد "العلاج الآمن" يزور المرضى ويوزع عليهم الهدايا في يوم التطوع العالمي

زار وفد من جمعية "العلاج الآمن"، برئاسة رئيس الجمعية طلال محمد الناشري والرئيس التنفيذي منى إبراهيم بنقش، اليوم الثلاثاء، المرضى في مركز الأمير عبدالمجيد لغسيل الكلى التابع لمستشفى الملك فهد بجدة؛ لتهنئتهم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
جاء ذلك في إطار تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بجمعية "العلاج الآمن".
وكان في استقبال الوفد الزائر كل من الدكتور فؤاد شعيرية رئيس مركز الأمير عبدالمجيد لغسيل الكلى، ويحيى دغريري رئيس التمريض.
وشملت الزيارة لقاء مرضى الغسيل الكلوي في أقسام الرجال والسيدات، وتهنئتهم بيوم التطوع، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليهم وتعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للاستفادة منها.
وقال "الناشري": المرضى فئة غالية في مجتمعنا، ومن أبسط حقوقهم أن نتفقد أحوالهم في جميع المناسبات؛ حتى لا يشعروا بأنهم بعيدون عن المجتمع أو أهاليهم، ونحرص في جمعية العلاج الآمن على هذه الجوانب الإنسانية والنبيلة التي تدخل الفرحة في نفوس وقلوب المرضى.
وأضاف: يوم التطوع فرصة لتشجيع الناس على المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، إذ يتم في هذا اليوم في مملكتنا الغالية تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات في جميع أنحاء المملكة لتعزيز ثقافة التطوع وتعزيز الروح المجتمعية.
وأعرب "الناشري" عن شكره وتقديره، في ختام الزيارة، للدكتور فؤاد شعيرية مشاركته الجمعية في هذه المناسبة العالمية.