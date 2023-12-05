وفد "العلاج الآمن" يزور المرضى ويوزع عليهم الهدايا في يوم التطوع العالمي

وقال "الناشري": المرضى فئة غالية في مجتمعنا، ومن أبسط حقوقهم أن نتفقد أحوالهم في جميع المناسبات؛ حتى لا يشعروا بأنهم بعيدون عن المجتمع أو أهاليهم، ونحرص في جمعية العلاج الآمن على هذه الجوانب الإنسانية والنبيلة التي تدخل الفرحة في نفوس وقلوب المرضى.