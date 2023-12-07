لإدارة النفايات.. هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقّع مذكرة مع "سرك"

وتستهدف مذكرةُ التعاون العملَ على إيجاد حلول للمخلفات التي تتمّ إزالتها من المحمية؛ للوصول إلى الاقتصاد الدائري المستدام، والمشاركة بالدراسات الاستشارية والفنية في المجالات ذات الصلة، والتباحث حول تزويد التقنيات الحديثة لإدارة النفايات والمخلفات، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية والبيئية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الطرفين في التدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات، وإجراء البحوث في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، والمعارض والفعاليات.