لإدارة النفايات.. هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقّع مذكرة مع "سرك"

وقّعت هيئةُ تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، اتفاقيةَ تعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"؛ وذلك لتعزيز تعاونهما فيما يتعلّق بإدارة نفايات المحمية، ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما على الصعيدين المهني والاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 البيئية، والمستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، والاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.
وتمّت مراسم توقيع مذكرة التعاون في مقرّ الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بالرياض؛ حيث مثّل هيئةَ تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، الرئيسُ التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، فيما مثّل "سرك" رئيسُها التنفيذي المهندس زياد بن محمد الشيحة.
وتستهدف مذكرةُ التعاون العملَ على إيجاد حلول للمخلفات التي تتمّ إزالتها من المحمية؛ للوصول إلى الاقتصاد الدائري المستدام، والمشاركة بالدراسات الاستشارية والفنية في المجالات ذات الصلة، والتباحث حول تزويد التقنيات الحديثة لإدارة النفايات والمخلفات، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية والبيئية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الطرفين في التدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات، وإجراء البحوث في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، والمعارض والفعاليات.
يُذكر أن محمية الملك عبد العزيز الملكية تعدّ إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN"، ولها هيئة مستقلّة تتولّى إدارتها برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وتضمّ في مناطقها رياض الخفس والتنهاة ونورة، وجزءًا من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.