عاصمة عالمية للرياضة.. كيف حوَّل ولي العهد السعودية إلى وجهة مفضلة لمونديال 2034؟

وتعد تلك الاستضافات جزءًا من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة السعودية مركزًا لاستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية إقليميًّا وعالميًّا، وذلك من خلال مبادرة استضافة أو إنشاء العديد من البطولات الرياضية العالمية على مدار العام، وتمكين ودعم الاتحادات المحلية لإنشاء وتنظيم الفعاليات المتعلقة برياضاتهم، وتعزيز المشاركة المحلية في هذه البطولات، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية مع الفعاليات المصاحبة لكل بطولة.