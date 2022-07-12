"الحج" توعي ضيوف الرحمن بضرورة إصدار تذاكر السفر الإلكترونية قبل التوجه للمطارات

واشتمل المحتوى التوعوي على عددٍ من النصائح حول حقوق المسافرين، وأنظمة الطيران، وشروط حمل الأمتعة، واستراحات شحن عبوات مياه زمزم؛ مستخدمة الوزارة محتويات متنوعة وجذابة لتنبيه الحجاج المسافرين على الرحلات الداخلية بضرورة إتمام الحجوزات قبل الوصول إلى المطارات تفادياً للزحام والتكدس في صالات السفر، وذلك نظراً لوصول أعداد كبيرة من الحجاج إلى المطارات في نفس الوقت بسبب جدولة الرحلات.