عائلة " السلطان" .. تتقدم بخالص العزاء في الفقيد "خالد السيف"

وأن يلهم عائلته وأبناءه وعلى وجه الخصوص أشقاؤه الشيخ فيصل بن مساعد سيف السيف- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السيف، و الشيخ سامي مساعد سيف السيف، والشيخ محمد مساعد سيف السيف، وشقيقتهم، وتخص بالعزاء أيضاً أبناءه، والأستاذ فيصل بن خالد مساعد السيف، والأستاذ نايف بن خالد مساعد السيف, وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة وزوجة الفقيد وبناته. "إنّا لله وإنّا إليه راجعون".