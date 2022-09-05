ماذا يعني إفراد وزراء "أوبك +" للمملكة بتحديد اجتماع لبحث تطورات سوق الطاقة؟

ويتضمن هذا الطب في طياته مجموعة من الحقائق، التي تحظى بالإجماع داخل "أوبك +" هي: ثقة المجموعة في فاعلية وحكمة قيادة المملكة لجهود المجموعة، وإدراك المكانة الريادية المتميزة، التي تتحلى بها المملكة في صناعة وأسواق البترول العالمية، وتقدير النجاحات التي حققتها المجموعة تحت رئاسة المملكة، في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، ودعم الاقتصاد العالمي بناء على ذلك، وتتسق هذه الحقائق تماماً مع الدور المحوري للسعودية، والثقل الذي تحظى به في صياغة القرارات، التي يتطلبها استقرار أسواق الطاقة العالمية.