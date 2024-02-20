يوم التأسيس.. الهيئة الملكية بالعاصمة المقدسة تطلق فعالية "مكة تجمعنا"

وتضم فعاليّة (مكة تجمعنا) منطقة للطّعام مجهّزة بجلسات مُختلفة للعائلات، وركنًا خاصًّا لبيع أشهر المأكولات الشعبيّة في مكّة المكرّمة؛ التي تتميّز بتنوّع أطباقها وتعكس تراثها الأصيل، كما تحتوي الفعاليّة على منطقة خاصة بيوم التأسيس تستمر لمدة ثلاثة أيام، يرتدي فيها الحضور الزي التراثي لمناطقهم فخرًا بإرثها الوطني واعتزازًا به، وتضُمّ الجدارية تاريخيّة لملوك المملكة العربية السعودية منذ التأسيس وحتى اليوم، إضافة إلى منطقة لعرض السيّارات القديمة؛ التي ارتبط بعضها بقصص تاريخية لملوك الدولة السعوديّة، كما تنظم الفعاليّة مسيرة تراثيّة يقودها مؤدون بالزيّ التُراثيّ من مناطق المملكة المختلفة.