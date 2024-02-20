يوم التأسيس.. الهيئة الملكية بالعاصمة المقدسة تطلق فعالية "مكة تجمعنا"

تُطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الموسم الثاني من فعاليّة "مكة تجمعنا"، في الـ 22 من فبراير الجاري، في موقعين، الأول في مَمشى مزدلفة، والثاني في خاصرة عين زبيدة، والتي تُعدُّ رمزًا تاريخيًّا وتراثيًّا، لمكة المكرمة، وتستمرُّ الفعاليّة حتى الثاني من مارس المقبل.
وتأتي هذه الفعالية تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس. وتنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكّة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدّسة وغرفة مكّة المكرّمة وشركة البلد الأمين، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومركز تاريخ مكّة المكرّمة وشركة كدانة للتنمية والتطوير.
وتشمل فعاليّة "خاصرة عين زبيدة" ست مناطِق ترفيهيّة وثقافيّة متنوّعة، وعروضًا مرئيّة وتاريخيّة، كما تشملُ فعّاليّة "مكّة تجمعنا" في مزدلفة ثماني مناطِق ترفيهيّة وتثقيفيّة أخرى تتناسب مع جميع الفئات العُمريّة، تبدأُ الاستقبال والضيافة وفقَ التقاليد السعوديّة، مرورًا بمنطقة الحرفيين التي تُبرزُ أشهر الحرف اليدويّة بالمملكة، وتُمثِّل الموروث الثقافيّ لِمِهن الأجداد، إضافة إلى منطقة الأُسر المنتجة، والأطفال، والتجارب والتحدّيات التي تناسب الكبار، وألعاب الكرنفال، ومسرح لتقديم العروض الفنية والحركيّة، وفقرة الحكواتي، والأفلام المرئية، ومسابقات وجوائز للأطفال.
وتضم فعاليّة (مكة تجمعنا) منطقة للطّعام مجهّزة بجلسات مُختلفة للعائلات، وركنًا خاصًّا لبيع أشهر المأكولات الشعبيّة في مكّة المكرّمة؛ التي تتميّز بتنوّع أطباقها وتعكس تراثها الأصيل، كما تحتوي الفعاليّة على منطقة خاصة بيوم التأسيس تستمر لمدة ثلاثة أيام، يرتدي فيها الحضور الزي التراثي لمناطقهم فخرًا بإرثها الوطني واعتزازًا به، وتضُمّ الجدارية تاريخيّة لملوك المملكة العربية السعودية منذ التأسيس وحتى اليوم، إضافة إلى منطقة لعرض السيّارات القديمة؛ التي ارتبط بعضها بقصص تاريخية لملوك الدولة السعوديّة، كما تنظم الفعاليّة مسيرة تراثيّة يقودها مؤدون بالزيّ التُراثيّ من مناطق المملكة المختلفة.
وشهدت النسخة الأولى من فعاليّة (مكة تجمعنا)؛ التي أقيمت العام الماضي، إقبالًا كبيرًا من أهالي مكة وزوّارها، حيث بلغ عدد الزوّار أكثر من 120 ألف زائر من مختلف الفئات والأعمار، وتُتيحُ الهيئة الملكيّة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة التسجيل والدخول بشكلٍ مجانيٍّ لفعّاليّة (مكة تجمعنا).