معسكر قادة المستقبل لأبناء "إخاء" في عسير بمشاركة 45 يتيمًا من مختلف مناطق المملكة

وأوضح د. محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي لإخاء، أن المؤسسة "تسعى من خلال المعسكرات الصيفية إلى ترسيخ المفاهيم القيادية لدى الأبناء المشاركين بأسلوب عملي تطبيقي ويهتم بالأبناء الناجحين أو مَن حققوا مستوى علميًّا مميزًا أو وظيفيًّا يساعد على تعزيز الثقة بالنفس وزيادة تقدير الذات وتطوير مهارات الحياة الشبابية؛ حيث يجمع المشاركين في المعسكر تجربة فريدة يمارسون فيها العمل والتفكير والتطبيق الميداني للمفاهيم الأساسية للمهارات المطلوبة، ويقدم البرنامج في قالب تدريبي ترفيهي، وفي نهاية الرحلة يقوم كل مشارك بممارسة عملية التخطيط وكتابة الأهداف عمليًّا من خلال التطبيقات العملية كي يخرج المشارك وقد كتب أهدافًا شخصية له وخطّط لتحقيقها".