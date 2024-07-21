معسكر قادة المستقبل لأبناء "إخاء" في عسير بمشاركة 45 يتيمًا من مختلف مناطق المملكة

انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" في نسخته الثالثة بمنطقة عسير تحت شعار" قادة المستقبل"، ويستمر لمدة أسبوع، بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الحكومي والأهلي.
ويتضمن المعسكر مجموعة من الأهداف المحورية التي تعزز المشاركة والعمل الجماعي، وتساهم بفعالية في تمكين الأبناء بدورات تدريبية وأنشطة متنوعة تعود بالنفع على الأبناء واكتشاف مهاراتهم القيادية وتعزيز قدراتهم، وشَغل أوقات الفراغ لديهم؛ لا سيما في الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة، إضافة إلى تدريبهم على صياغة الرسالة الشخصية لكل مشارك بناء على أهدافه وطموحاته، وإكسابهم مهارات جديدة تثري حياتهم المستقبلية.
وأوضح د. محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي لإخاء، أن المؤسسة "تسعى من خلال المعسكرات الصيفية إلى ترسيخ المفاهيم القيادية لدى الأبناء المشاركين بأسلوب عملي تطبيقي ويهتم بالأبناء الناجحين أو مَن حققوا مستوى علميًّا مميزًا أو وظيفيًّا يساعد على تعزيز الثقة بالنفس وزيادة تقدير الذات وتطوير مهارات الحياة الشبابية؛ حيث يجمع المشاركين في المعسكر تجربة فريدة يمارسون فيها العمل والتفكير والتطبيق الميداني للمفاهيم الأساسية للمهارات المطلوبة، ويقدم البرنامج في قالب تدريبي ترفيهي، وفي نهاية الرحلة يقوم كل مشارك بممارسة عملية التخطيط وكتابة الأهداف عمليًّا من خلال التطبيقات العملية كي يخرج المشارك وقد كتب أهدافًا شخصية له وخطّط لتحقيقها".
وأشار إلى أن المعسكر الصيفي لهذا العام يستهدف نحو 45 مشاركًا من كافة فروع المؤسسة بمختلف مناطق المملكة يتلقى المشاركون خلالها دورات تدريبية وأنشطة رياضية في مختلف الألعاب ومن ضمنها إقامة دوري رياضي في كرة القدم بين المشاركين، علاوة على الفعاليات المتنوعة والمحاضرات التربوية والمسابقات الثقافية، وكذلك زيارات لمتنزهات ومعالم منطقة عسير الأثرية، وحملة للتبرع بالدم وأخرى لإزالة التشوه البصري بمشاركة فِرَق تطوعية.
وفي ختام تصريحه نوّه "العيد" بدعم الحكومة الرشيدة للقطاع غير الربحي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والعمل على تنظيم ومأسسة العمل الخيري لكونه أحد ركائز التنمية لتحقيق أثر مستدام وتحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم في مختلف المسارات عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أطلقت البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم المستفيدين من القطاع غير الربحي وتساهم في تمكينهم بمختلف المسارات ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة.