"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.