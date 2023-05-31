"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان ومكة المكرمة والباحة وعسير والقصيم ونجران والرياض).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البَرَد مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البجادية والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.