بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب وطب القدم والتمريض في أيرلندا والطب البشري في البحرين

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، وطب القدم، والتمريض بجمهورية أيرلندا، وبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين؛ وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه التخصصات متاح من اليوم الخميس 27/ 6/ 2024 وحتى يوم الخميس 11/ 7/ 2024م على رابط التقديم عبر بوابة سفير2: (سفير moe.gov.sa).
وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط؛ منها: حصول المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، وأن يكون حاصلًا في اختبار الأيلتس على 5.5 على الأقل، وألا يقل عن 5 في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلة البكالوريوس في تخصص طب القدم؛ منها حصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.. وفيما يخص تخصص التمريض: الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70%.
فيما أكدت على توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين لبكالوريوس الطب البشري بمملكة البحرين، ومن أبرزها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره على 20 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، (3.75) من (4)، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%، وألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قِبَل الوزارة.
وتضمنت الشروط معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي، والتفرغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث.