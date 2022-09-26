النائب العام يمثل المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم في جورجيا

وعلى هامش المؤتمر أجرى المعجب، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم لبعض الدول الأوربية ورئيس رابطة الادعاء العام، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها.