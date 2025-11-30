صندوق تنمية الموارد البشريه يبرم 3 شراكات لتمكين 356 مواطناً من صناعة السيارات الكهربائية

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي نموا قويًا، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي غير النفطي بنسبة 5.3% خلال العام الماضي 2024، كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) بنسبة 2.1%، وأضاف قطاع الصناعة واللوجستيات نحو 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي في 2024، حيث تستهدف المملكة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1.4 تريليون ريال وجذب استثمارات بأكثر من تريليون ريال لتنمية القطاع الصناعي، بما يعزز الإنتاج المحلي للسلع ذات القيمة المضافة، ويوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة التي تدعم التنمية البشرية وتمكين القوى الوطنية.