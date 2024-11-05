جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" ينجح في إجراء جراحة نوعية بالمنظار في الكتف لأربعيني

نجح فريق طبي في مجمع الملك عبدالله الطبي، التابع لتجمُّع جدة الصحي الثاني، في إجراء عملية نوعية في مجال جراحة الكتف بالمنظار، تُعَدُّ الأولى من نوعها ضمن نطاق التجمع، وأُجريت بنجاح لرجل يبلغ من العمر 47 عامًا، وأسهمت في إنهاء معاناته من آلام مزمنة، وصعوبة في حركة الكتف وتأدية الأنشطة اليومية.