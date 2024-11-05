جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" ينجح في إجراء جراحة نوعية بالمنظار في الكتف لأربعيني

نجح فريق طبي في مجمع الملك عبدالله الطبي، التابع لتجمُّع جدة الصحي الثاني، في إجراء عملية نوعية في مجال جراحة الكتف بالمنظار، تُعَدُّ الأولى من نوعها ضمن نطاق التجمع، وأُجريت بنجاح لرجل يبلغ من العمر 47 عامًا، وأسهمت في إنهاء معاناته من آلام مزمنة، وصعوبة في حركة الكتف وتأدية الأنشطة اليومية.
ووصل المريض إلى عيادة الأطراف العلوية في المجمع وهو يعاني آلامًا مستمرة في الكتف، وبعد الفحوصات اللازمة، التي شملت الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، تبيَّن وجود قطع وتمزق في أوتار الكتف الدوارة، غير قابل للخياطة.
وبعد عدم استجابته للعلاج الدوائي والفيزيائي قرَّر الفريق الطبي المتخصص في جراحة الأطراف العلوية التدخُّل الجراحي؛ لإعادة ترميم غلاف الكتف العلوي والأجزاء المتبقية من الأوتار باستخدام تقنية المنظار الجراحي ذات التدخل المحدود.
وأُجريت العملية بقيادة الدكتور عمرو الصبيحي استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية، وبمشاركة الدكتورة بشرى مختار نائب أول جراحة عظام، والدكتورة وتين حمادي مقيم جراحة عظام، والدكتورة إيمان استشاري تخدير، إضافة إلى أخصائي التمريض وجدان شيبة، وفني العمليات ماجد الزهراني.
وغادر المريض المجمع في اليوم نفسه ضمن وحدة جراحة اليوم الواحد وهو يتمتع بصحة جيدة، وبدون أي مضاعفات.
ويعمل مجمع الملك عبدالله الطبي على رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع صحي وحيوي.