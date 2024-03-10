النائب العام يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وأشاد بالجهود العظيمة والعمل الدؤوب الذي تقوم عليه الدولة - رعاها الله - في العناية بالأشهر الفضيلة ورعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما في كل وقت وحين خصوصًا في هذه الأيام الفضلى التي يتسابق فيها سائر المسلمين من شتى بقاع الأرض لزيارة الحرمين الشريفين وأداء العبادة فيها. واختتم معاليه الدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه وازدهاره في ظل قيادتهما الرشيدة وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وتسديده.