"البحر الأحمر الدولية" ومجموعة stc تطلقان أضخم شراكة رقمية في قطاع السياحة السعودي بقيمة 1.2 مليار ريال

- الاستثمار الأضخم من نوعه في البنية التحتية الرقمية لقطاع السياحة السعودي يرسّخ الشراكة الاستراتيجية لتطوير وجهات سياحية ذكية ومستدامة عالمية المستوى.
- مرتكزة على سلسلة من الاتفاقيات الرئيسية المخصصة التي تضمن القابلية للتوسع، وسهولة النشر، وحلول تقنية مصممة خصيصاً لاحتياجات "البحر الأحمر الدولية" ومستثمريها.
أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، عن استثمار يفوق 1.2 مليار ريال سعودي من مجموعة stc، الممكن الرقمي في المنطقة، بهدف تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة وتوفير خدمات اتصال من الجيل التالي لوجهات البحر الاحمر.
ويُعد هذا الاستثمار الاستراتيجي أحد أضخم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية لقطاع السياحة السعودي، حيث يرسّخ طموح المملكة في ريادة تطوير الوجهات الذكية عالمياً، ويعزز من تجارب الزوار، ويدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي الوطني.
وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد غازي درويش، كبير الإداريين في "البحر الأحمر الدولية": "لطالما ارتكزت شراكتنا مع stc على طموح مشترك يقوده الابتكار والاستدامة. ويُمثل هذا الاستثمار الذي يتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي محطة مهمة في مسيرتنا، إذ يتيح لنا دمج بنية تحتية رقمية عالمية المستوى في وجهاتنا. إنه تجسيد لقوة تعاوننا والتزامنا المشترك بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال مشاريع نوعية".
من جانبه، قال رياض معوض، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في مجموعة stc: "نحن سعداء بشراكتنا مع 'البحر الأحمر الدولية'، لتمكينها من تحقيق رؤيتها الطموحة والمساهمة في نجاحها من خلال دعم وجهاتها السياحية الفاخرة ببنية تحتية رقمية عالمية المستوى. تأتي هذه الشراكة ضمن التزامنا بنشر التقنيات المتقدمة ودعم التحول الرقمي للمشاريع الكبرى الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتؤكد على الدور الفاعل لمجموعة stc في تقديم تجربة ضيافة استثنائية وغير مسبوقة لزوار المملكة".
ومن خلال الاتفاقيات الرئيسية المخصصة، نوفر قابلية التوسع وسهولة التنفيذ، إلى جانب الوصول المباشر إلى منظومة stc وشركائها العالميين، مما يتيح تقديم حلول وخدمات ICT متكاملة ومخصصة لدعم 'البحر الأحمر الدولية' ومستثمريها."
بموجب هذه الشراكة، ستعمل stc على توفير بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل خدمات اتصال من الجيل التالي، وشبكات عالية السرعة، وأنظمة تضمن استمرارية الأعمال. كما ستوظف الشراكة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتوأم الرقمي لتمكين النمذجة والتشغيل الأمثل في الوقت الفعلي، وتحليلات البيانات المتقدمة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز الأمن السيبراني، إضافةً إلى مراكز بيانات متطورة لضمان بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع، وتقديم تجارب شخصية فريدة للضيوف. كما أن الاتفاقيات الموقعة بين "البحر الأحمر الدولية" وstc توفر إطاراً مرناً وقابلاً للتطوير، بما يتيح سرعة إدخال التقنيات الجديدة، وتوفير حلول رقمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الوجهات والمستأجرين والمستثمرين.
وأضاف سلطان مريشد، رئيس قطاع التقنية والتميز المؤسسي في "البحر الأحمر الدولية": "يمثل هذا الاستثمار العمود الفقري الرقمي لوجهاتنا، مما يتيح لنا تقديم تجارب ضيافة سلسة، ووضع معايير جديدة للتنمية الذكية والمستدامة. كما أن الاتفاقيات المخصصة تمنحنا المرونة لدمج حلول ICT متقدمة، والاستفادة من منظومة stc وشركائها على مستوى العالم، لنواصل التوسع بثقة مع نمو محفظتنا."
يُذكر أن وجهة "البحر الأحمر" استقبلت أول ضيوفها في عام 2023، وتسيّر رحلاتها الدولية والمحلية عبر مطار "البحر الأحمر الدولي". وتضم الوجهة حالياً ثلاثة منتجعات عالمية فاخرة، هي " Six Senses Southern Dunes"، ومنتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر"، و"نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف"، بالإضافة إلى منتجعين تشغلهما وتملكهما "البحر الأحمر الدولية" وهما منتجع "شيبارة"، ومنتجع "ديزرت روك".