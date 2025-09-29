"البحر الأحمر الدولية" ومجموعة stc تطلقان أضخم شراكة رقمية في قطاع السياحة السعودي بقيمة 1.2 مليار ريال

بموجب هذه الشراكة، ستعمل stc على توفير بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل خدمات اتصال من الجيل التالي، وشبكات عالية السرعة، وأنظمة تضمن استمرارية الأعمال. كما ستوظف الشراكة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتوأم الرقمي لتمكين النمذجة والتشغيل الأمثل في الوقت الفعلي، وتحليلات البيانات المتقدمة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز الأمن السيبراني، إضافةً إلى مراكز بيانات متطورة لضمان بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع، وتقديم تجارب شخصية فريدة للضيوف. كما أن الاتفاقيات الموقعة بين "البحر الأحمر الدولية" وstc توفر إطاراً مرناً وقابلاً للتطوير، بما يتيح سرعة إدخال التقنيات الجديدة، وتوفير حلول رقمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الوجهات والمستأجرين والمستثمرين.