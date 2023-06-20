المفتي العام للسعودية يشيد بجهود رئاسة شؤون الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن

وأشاد سماحته بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالدور الذي تقوم به في إرشاد ضيوف الرحمن، وتوضيح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، وذلك من خلال تصحيح الاعتقاد والعبادة؛ إذ إنهم لم يأتوا إلا لهذا القصد، ورجاء ما عند الله من الأجر والمثوبة.. وكل ذلك متوقف على صحة عبادتهم، وموافقتها للشرع.

ودعا سماحته الجميع إلى التمسك بالمنهج الوسطي المعتدل المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشيدًا بمخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين.. وأثرها في التيسير على قاصديهما)، التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق منافع علمية وإرشادية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم، في الجانب الشرعي والتعليمي والتوجيهي.

من جانبه، شكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سماحة المفتي على ما تلقاه الرئاسة من دعم وتوجيه ومؤازرة من مقام سماحته؛ فجزاه الله خيرًا، وبارك في عمره.