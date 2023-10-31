لبناء علاقة تكاملية مؤسسية.. إبرام مذكرة تعاون بين "النيابة العامة" و"حقوق الإنسان"

وتسعى المذكرة إلى تحقيق أعلى قدر من التكامل والتعاون بين النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان؛ من خلال عدد من الأوجه ضمن اختصاص الجانبين في مجالات عدة؛ منها التشريع والأنظمة وإعداد الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان، ودراسة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وإبراز دور المملكة في حماية حقوق الإنسان من النواحي التشريعية والقضائية والتطبيقية، وتعزيز سبل تنمية الوعي بحقوق الإنسان وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات والاستفادة منها؛ تلبيةً لأهداف وطموحات رؤية المملكة 2030م.