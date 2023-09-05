لرفع مستوى الاهتمام والوعي.. "الأزياء" تُطلق خدمة إصدار تصريح "إقامة عرض أزياء حي" على منصة "أبدع"

وحددت الهيئة عدة اشتراطات للحصول على التصريح مشتملةً على الالتزام بالشروط والضوابط العامة بتقديم كامل تفاصيل العرض، وإرفاق حجز مبدئي لمكان العرض، إضافة إلى التعهد باستيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة، والتقيّد باشتراطات ومتطلبات الجهات المساندة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مبينةً أنه لا يمكن لأي جهة الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا بعد إصدار التصريح؛ داعيةً الراغبين في الحصول عليه إلى تقديم طلبهم من خلال منصة "أبدع" على الرابط الإلكتروني: www.abdea.moc.gov.sa.