أمير الجوف يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر من منسوبي الإمارة

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بصالة الاستقبال الكبرى بالإمارة في مدينة سكاكا اليوم، منسوبي إمارة المنطقة، يتقدمهم وكلاء الإمارة الذين قدّموا له التهنئة بمناسبة عيد الفطر.