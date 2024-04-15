أمير الجوف يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر من منسوبي الإمارة

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بصالة الاستقبال الكبرى بالإمارة في مدينة سكاكا اليوم، منسوبي إمارة المنطقة، يتقدمهم وكلاء الإمارة الذين قدّموا له التهنئة بمناسبة عيد الفطر.
وبادلهم الأمير فيصل، التهنئة؛ داعيًا الله جل في علاه أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الجميع والوطن وأبنائه وهم ينعمون بالأمن والازدهار في ظل القيادة.
وحث أمير منطقة الجوف على الاجتهاد في مواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والعمل بروح التعاون والتكامل والتنسيق لتنمية المنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.