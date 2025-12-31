مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد ثلاثينية لحياتها الطبيعية ويستأصل ورم ضخم بالمنظار

مشيرة إلى أن النتائج كشفت عن وجود كتلة كيسية ورمية كبيرة الحجم بطول 22 سم، متمركزة في الجهة اليسرى من الحوض وممتدة إلى الجهة اليمنى منه، وكذلك إلى أسفل البطن، كما تبين وجود مستوى سائل دموي سميك داخل الأكياس الورمية، كما لوحظ وجود ورم آخر في المبيض الأيسر بحجم 6×6 سم. على الفور تم وضع خطة علاجية للسيطرة على تمدد تلك الأورام واستئصالها جراحياً دون الحاجة إلى فتح البطن رغم ضخامة الورم.