"سدايا" و"التعليم" تتيحان التسجيل في المرحلة 3 لبرنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل"

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم، عن فتح باب التسجيل في برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" في مرحلته الثالثة مستهدفًا 5 آلاف طالب وطالبة بالتعليم العام؛ لتطوير قدرات الجيل الناشئ وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، إذ يستهدف البرنامج بجميع مراحله 30 ألف طالب وطالبة.