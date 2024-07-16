"التخصصي" ينفذ عملية جراحية نوعية لجنين داخل الرحم بالمنظار

وفي تعليقه على هذا النجاح، قال قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية، ومدير برنامج تشخيص وعلاج الأجنة الدكتور سعود الشنيفي: "إن هذا الإنجاز يعكس التطور الطبي الكبير في مجال الجراحة الجنينية، ويبرز التزام "التخصصي" بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لعلاج وتحسين جودة حياة الجنين وأسرته في المملكة وخارجها"، موضحًا أن الإجراء التقليدي في حالة الصلب المشقوق هو إخضاع الطفل بعد الولادة لعملية جراحية بهدف منع حدوث التهابات في الجهاز العصبي، إلا أن هذه الطريقة قد لا تُمنع تمامًا المضاعفات العصبية الناتجة عن انكشاف الحبل الشوكي خلال فترة الحمل.