أمير الرياض يرعى حفل تخرج "تقني الرياض" 2023

يأتي هذا الاحتفال بمشاركة أعداد كثيفة من الحضور وسط جو من البهجة لأبنائنا الخريجين والخريجات في تظاهرة تجسد نتاج الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لأبناء وبنات الوطن في ثقةً بأنهم أدوات بناء الحاضر وازدهار المستقبل.