أمير الرياض يرعى حفل تخرج "تقني الرياض" 2023

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الثلاثاء، حفل التخرج الموحد لجميع المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض لهذا العام التدريبي برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.
أُقيم الحفل الرئيس بحضور الأمير فيصل بن بندر في مسرح الكلية التقنية للبنين بالرياض إلى جانب إقامة فعالية مصاحبة بالتزامن مع الحفل في نادي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حي الملك سلمان.
يأتي هذا الاحتفال بمشاركة أعداد كثيفة من الحضور وسط جو من البهجة لأبنائنا الخريجين والخريجات في تظاهرة تجسد نتاج الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لأبناء وبنات الوطن في ثقةً بأنهم أدوات بناء الحاضر وازدهار المستقبل.