"الحج" تواصل عمليات تفويج الحجاج المغادرين عبر مطاري جدة والمدينة

واستقبل مركز الترحيب بالمدينة المنورة بطريق الهجرة أكثر من 50 ألف حاج قدموا على متن 1200 حافلة، واستعدت الوزارة مبكرًا، من خلال برنامج الاستعداد المسبق لتفويج الحجاج ومتابعة التفويج الميداني، وعبر الجولات التفقدية للفنادق والتأكد من جاهزيتها والتحقق من حزمة الخدمات التي تعاقد عليها الحجاج، والتي اشتملت على النقل والإعاشة والخدمات الإثرائية.