"المنتجات الغذائية" في المقدمة.. إصدار "158" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال أكتوبر 2023

أصدرت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية "158" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أكتوبر 2023، توزّعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدّرها نشاطُ صنع المنتجات الغذائية بـ"31" ترخيصًا، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ"21" ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ"17" ترخيصًا، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ"11" ترخيصًا لكل نشاطٍ منهما.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة؛ أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر "1,127" ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى "11,388" مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ "1.509" تريليون ريال.
وأفاد بأنّ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر بلغ "11,5" مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة، بحسب حجم المنشأة، على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة "83.54%"، تلتْها المنشآت المتوسّطة بنسبة "12.03%"، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة "3.80%"، والمنشآت الكبيرة بنسبة "0.63%"، في حين سجلت المصانعُ الوطنية النسبةَ الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة "77.85%"، ثم تلتْها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة "11.39%"، والمنشآت الأجنبية بنسبة "10.76%".
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ "113" مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ "12.237" مليون ريال، تصدّرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ"27" مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـ"19" مصنعًا، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ"12" مصنعًا، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ"9" مصانع لكل نوعٍ منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة "74.34%" بحسب نوع الاستثمار، تلتْها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ"16.81%"، والمصانع المشتركة بـ"8.85%".
يُذكَر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري، أهمَّ المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.