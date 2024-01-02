"المنتجات الغذائية" في المقدمة.. إصدار "158" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال أكتوبر 2023

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ "113" مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ "12.237" مليون ريال، تصدّرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ"27" مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـ"19" مصنعًا، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ"12" مصنعًا، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ"9" مصانع لكل نوعٍ منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة "74.34%" بحسب نوع الاستثمار، تلتْها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ"16.81%"، والمصانع المشتركة بـ"8.85%".