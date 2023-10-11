ممثلة في وزارة الطاقة.. المملكة تنضم إلى عضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه

وتعليقًا على انضمام المملكة إلى هذا المعهد المرموق، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة: "لا شك أن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه تساعد على معالجة الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الثقيلة، التي قد يكون من الصعب تخفيف انبعاثاتها.. ولإدراك المملكة أهمية هذه التقنيات، أعلنت في عام 2022م، عن خططها لتطوير أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه في العالم؛ حيث سيتم احتجاز حوالى 44 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، من خلال تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية بحلول عام 2035م، والمملكة تدرك أن تنفيذ المشروعات الطموحة ذات الأثر المناخي المأمول، تستلزم بناء الشراكات والخبرات والمعرفة المختصة في المنطقة، ولا شك أنه سيكون لعضويتنا في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه دور مهم في تعزيز ذلك".