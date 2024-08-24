بنك التنمية الاجتماعية يعلن الفائزين بمسابقة تحدي "قيم ثون" بالرياض

وأضاف "الحميدي": "جهودنا تتجاوز حدود الاستثمار في الألعاب الإلكترونية، لتصل إلى تقديم الوعي المالي والادخار في إطار ترفيهي وممتع يشجع على التنافس والمعرفة؛ ما يجعلها أكثر قبولًا وتأثيرًا بين الأجيال الناشئة، في حين يمثل تحدي "قيم ثون" فرصة لاستكشاف وتوجيه المهارات الرقمية المحلية نحو الابتكار والإنتاجية".