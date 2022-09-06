"النيابة العامة": ممارسة غير السعودي نشاطاً اقتصادياً لحسابه الخاص دون ترخيص جريمة

وتابعت: يُعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب غير السعودي ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته وذلك من خلال الشخص المُمكّن له، والاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ.ب) من هذه المادة ويُعد شريكاً في الجريمة كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.