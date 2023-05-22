ضبط 3 أشخاص للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم سلاح شوزن، و(9) ذخائر، و(19) طيرًا مُصَادًا، وجهاز لاسلكي، وجهاز قارم، ومنظار (دربيل).