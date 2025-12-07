أمطار غزيرة على ينبع تتسبب في جريان الأودية.. والجهات المختصة تستنفر للتعامل مع الحالة

تشهد محافظة ينبع وعدد من مراكزها، منذ عصر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وزخات من البَرَد، ما تسبب في جريان الأودية والشعاب في مختلف أنحاء المحافظة، حيث تركزت بداية الحالة المطرية على المراكز الشمالية قبل أن تمتد لبقية المراكز والقرى.
وشملت الأمطار كلاً من ينبع البحر، وينبع الصناعية، وينبع النخل، وبعض المراكز التابعة لها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار – بمشيئة الله – جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
واستنفرت الجهات المختصة إمكاناتها للتعامل مع تجمعات المياه، حيث باشرت الفرق الميدانية أعمال شفط وتصريف وسحب مياه الأمطار من الأحياء المتضررة والمواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، مستخدمة الآليات والمعدات والكوادر البشرية، ضمن تنفيذ الخطط الطارئة المعدة مسبقًا للحالات المطرية.
وتواصل فرق الطوارئ ببلدية ينبع البحر جهودها في سحب تكورات المياه، فيما تعمل البلديات على معالجة آثار الأمطار وتجمعات المياه، لضمان انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى معالجة الطرق المتضررة من السيول في المراكز والقرى.
كما قامت الجهات المعنية بوضع وسائل تحذيرية في الطرق المتأثرة بجريان السيول تمهيدًا لتنفيذ أعمال الصيانة، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر خلال هذه الفترة، ومؤكدة استمرار أعمال إزالة مخلفات الأمطار، واستقبال البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.
وفي السياق ذاته، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها أو النزول إليها، كما حذرت من التنقل عبر الطرق الزراعية في المحافظات والقرى، مشددة على أهمية اتباع تعليمات الدفاع المدني الصادرة في حينها.