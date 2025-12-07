أمطار غزيرة على ينبع تتسبب في جريان الأودية.. والجهات المختصة تستنفر للتعامل مع الحالة

تشهد محافظة ينبع وعدد من مراكزها، منذ عصر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وزخات من البَرَد، ما تسبب في جريان الأودية والشعاب في مختلف أنحاء المحافظة، حيث تركزت بداية الحالة المطرية على المراكز الشمالية قبل أن تمتد لبقية المراكز والقرى.