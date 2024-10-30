رجلان وامرأة.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بالقصيم

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط شخصٍ من الجنسية الباكستانية يمارس التسوُّل بشكلٍ مباشرٍ من خلال استعطاف المجتمع، كما تمّ ضبط امرأة من الجنسية نفسها تقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشر أمام المحال التجارية.