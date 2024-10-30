رجلان وامرأة.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بالقصيم

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة القصيم، عن رصد وضبط شخصٍ من الجنسية السورية يقوم بالتسوُّل بطريقة مباشرة أمام إحدى الإشارات المرورية.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط شخصٍ من الجنسية الباكستانية يمارس التسوُّل بشكلٍ مباشرٍ من خلال استعطاف المجتمع، كما تمّ ضبط امرأة من الجنسية نفسها تقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشر أمام المحال التجارية.
ونوّه الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.