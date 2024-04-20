فنانو وفنانات المملكة يبدعون.. "مساحة العُلا للتصميم" تعرض مبادراتها في أسبوع ميلان

يُضاف إلى ذلك الأعمال التي تم عرضها من إقامة العُلا للتصميم، بمشاركة الفنان المقيم في باريس ليو أورتا؛ في تآكلات غريبة، حيث استوحى أورتا؛ باستخدام الطوب اللبن وحديد التسليح والقش، من الهندسة المعمارية في العُلا والجيولوجيا الفريدة للمنطقة، وستديو رو ماتيريال، القادم من غرب الهند، في عمل يحمل اسماً من الركام، المستوحاة من الأدوات المحلية التاريخية، على مجموعة من الأحجار المنحوتة، والفوانيس، وقطع معدنية مصنوعة من مواد محلية من الواحة، والمهندسة المعمارية السعودية لين عجلان؛ في عملها "تكي"، حيث تهدف من خلال هذا العمل إلى إعادة تصور التقاليد الاجتماعية القديمة المتمثلة في التجمع وقضاء وقت الفراغ، والمعمارية الفرنسية هول هاوس؛ في عملها الذي يحمل اسم "هاوس داري" حيث أعادت النظر في الوسائد التقليدية والتكايا والديوان، التي تعد جزءاً لا يتجزّأ من الحياة الاجتماعية في العُلا، والمعماري بحريني دينش؛ في العمل الذي يحمل اسم "السطح"، وهو فاصل مرن مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.