"الكريّم" يطالب بتحويل المدرسة لمنصة اجتماعية وتربوية يلتقي فيها المعلم والطالب

بعدما حلَّت التقنيةُ الإلكترونيَّةُ محلَّ الوالدَينِ والمعلِّمِينَ والمعلِّماتِ، طالب الكاتب الصحفي الدكتور صالح عبدالعزيز الكريّم، بتحويل المدرسة إلى منصة اجتماعية وتربوية، عبرَ إنشاء منصَّاتٍ مدرسيَّةٍ يلتقي فيها الطلاب مع معلميهم، فتملأُ أوقات الطلاب، ويستقُونَ منهَا الإجاباتِ علَى كلِّ جديدٍ، ليسَ تعليميًّا فقطْ، إنَّما تعليميًّا وتربويًّا واجتماعيًّا، كمَا هُو معمولٌ بهِ فِي اليابانِ والصِّينِ، وبعضِ الدُّولِ الأُخْرَى التِي تعملُ جاهدةً للمحافظةَ علَى هويتهَا وأعرافِ مجتمعِهَا وتحمي صغارهَا ضدَّ مَا تنشرهُ منظَّماتٌ عالميَّةٌ مِن فسادٍ أخلاقيٍّ، وتطبيعٍ لأمورٍ تخالفُ الفطرةَ، وتؤدِّي إلى الاضطرباتِ النفسيَّةِ.