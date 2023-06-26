"الجاسر" يرافق الحجاج في انطلاق أول رحلة للحافلات ذاتية القيادة بموسم حج 1444هـ

وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، على انطلاق أول رحلة تنقل ضيوف الرحمن عبر حافلات ذاتية القيادة في المشاعر المقدسة، حيث رافق الوزير الحجاج في تجربة الرحلات الأولى للتنقل في المشاعر المقدسة، التي تأتي في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال دعم المبادرات والتقنيات الحديثة بما يُسهم في راحة ضيوف الرحمن وتأمين خدمات ميسرة وعالية الجودة.
وتفصيلاً، تستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتسع الحافلة الواحدة 11 مقعدًا، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى استخدام هذه التقنيات في موسم الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها.