أمير الجوف: دعم القيادة وراء كل نجاح.. والمنطقة حققت النسبة الكاملة لتنفيذ المشروعات

ولفت النظر إلى أن إمارة الجوف، بفضل الله، ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله - لمشروعات المنطقة، نجحت في المحافظة للعام الثاني على التوالي بالإنجاز دون تعثر، والوصول بنسبة المشروعات المتعثرة من الجاري تنفيذها إلى "صفر‏"، متوقعًا إنجاز مجموعة كبيرة من المشروعات بالمنطقة.