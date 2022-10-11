بأحدث الأجهزة.. رعاية فائقة في "دله نمار" وعناية خاصة بالأطفال

ويطمح مستشفى "دله نمار" لتقديم رعاية طبية متميزة على أيدي كفاءات متنوعة حسب الحالات الصحية المختلفة؛ من خلال فريق ماهر من الأطباء والخبراء المتخصصين والممرضات، في رعاية أكثر من مليون مريض سنويًّا؛ حيث تعمل ضمن مجموعة شركة دله الصحية الواسعة من الخدمات الطبية الحديثة، وباستمرار على تحسين صحة المجتمع من حولنا.. كل ذلك في ظل بيئة آمنة وموحدة ومريحة.