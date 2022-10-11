بأحدث الأجهزة.. رعاية فائقة في "دله نمار" وعناية خاصة بالأطفال

تُوفر مستشفيات "دله"، الرعاية المناسبة في الوقت المناسب؛ كونها مستشفياتٍ رائدة في المملكة تطمح لأن تكون واجهة مفضلة للرعاية الصحية، وأن تحوز على الرضى التام من قِبَل المرضى.
ويُعد مستشفى "دله- نمار" أحد سلسلة مستشفيات دله الرائدة في المملكة، وهي من أفضل المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض، والتي تم افتتاحها عام 2018، وهذا المستشفى يعتمد على الخدمات الطبية الحديثة والمتطورة، والتي تساعد وتساهم في ارتفاع جودة العلاج لجميع المرضى.
وتركز "دله الصحية" على تعزيز الصحة والعافية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية المقدمة بكل مصداقية، جاعلين محور اهتمامهم المريض ومتطلباته، وهدفهم النهائي هو تقديم رعاية فعالة.
وتحرص مستشفيات دله ومنها مستشفى "دله نمار"، على جلب أحدث الأجهزة الطبية المتطورة من أجل دقة التشخيص والإجراءات؛ وذلك حرصًا من المستشفى على سلامة المرضى والوصول إلى أفضل النتائج.
ويضم قسم الأطفال بالمستشفى فريقًا كاملًا من الاستشاريين والأخصائيين في مجال الطب وحديثي الولادة، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة عالية الجودة، ومن أهم خدمات القسم: رعاية الأطفال حديثي الولادة وعلاج أمراض الأطفال العامة ورسم القلب للرضع والأطفال، وعلاج النزلات المعوية، وعلاج الأمراض الصدرية وعلاج أمراض السكري والغدد الصماء وإعطاء التطعيمات واللقاحات.
ومن أبرز التشخيصات المهمة في هذا القسم: تشخيص أمراض القلب الخلقية، والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية، والتشخيص المبكر لحالات قصر القامة، والتشخيص المبكر لفقر الدم، وبما في ذلك أيضًا علاج كافة أمراض الأطفال.
ويطمح مستشفى "دله نمار" لتقديم رعاية طبية متميزة على أيدي كفاءات متنوعة حسب الحالات الصحية المختلفة؛ من خلال فريق ماهر من الأطباء والخبراء المتخصصين والممرضات، في رعاية أكثر من مليون مريض سنويًّا؛ حيث تعمل ضمن مجموعة شركة دله الصحية الواسعة من الخدمات الطبية الحديثة، وباستمرار على تحسين صحة المجتمع من حولنا.. كل ذلك في ظل بيئة آمنة وموحدة ومريحة.