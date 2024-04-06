خلال العشر الأواخر.. رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين تفعّل مبادرة "مبصرون"

كما فعّلت رئاسة الشؤون الدينية جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الذي يمكّنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيُسر وسهولة، بلغة "برايل"، ويشجع الجهاز المكفوفين، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به؛ حيث يسهل المشروع على الكفيف قراءة القرآن الكريم وتدبره؛ خاصة أنه يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًّا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.