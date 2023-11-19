أجواء مليئة بالإثارة.. "ليالي حراء المجانية".. فعاليات مدهشة حتى الواحدة صباحًا

يُقيم حي حراء الثقافي بمناسبة إجازة الطلاب، فعاليات ليالي حراء المجانية، وذلك عبر الأوقات المحدثة من 8 صباحًا إلى الساعة 1 صباحًا، طيلة أيام الأسبوع الحالي.
ويحظى حي حراء الثقافي بتجربة سياحية من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، ويعمل بشكل مطرد على إثراء جودة الحياة للزوار والساكنين، حتى بات الحي معلمًا في الرفاهية.
ويستقبل الحي الزائرين وسط أجواء مليئة بالإثارة والدهشة بين مرافقه المتنوعة، خاصة مع هطول الأمطار التي تشهده مكة المكرمة خلال هذه الأيام، وذلك لما يحتويه الحي على العديد من المرافق التجارية المتنوعة، والمشتملة على المطاعم والمقاهي التي تقدم ألذّ الأطباق والمشروبات، الى جانب إمكانية اقتناء الهدايا المعبرة عن هوية المكان، وذلك عبر مجموعة من المتاجر التي تضم طيفًا واسعاً ومتنوعاً، وسط إطلالة رائعة على جبل حراء.
ويتيح الحي الواقع بجوار أشهر معالم مكة المكرمة (جبل النور) تجربة إثرائية فريدة، في رحلة ثقافية وتاريخية وترفيهية إلى عوالم الماضي، لتبقى حية في الذاكرة، وذلك على مساحة تقدر الحي نحو 67 ألف م2.