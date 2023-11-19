أجواء مليئة بالإثارة.. "ليالي حراء المجانية".. فعاليات مدهشة حتى الواحدة صباحًا

ويستقبل الحي الزائرين وسط أجواء مليئة بالإثارة والدهشة بين مرافقه المتنوعة، خاصة مع هطول الأمطار التي تشهده مكة المكرمة خلال هذه الأيام، وذلك لما يحتويه الحي على العديد من المرافق التجارية‬ المتنوعة، والمشتملة على المطاعم والمقاهي التي تقدم ألذّ الأطباق والمشروبات، الى جانب إمكانية اقتناء الهدايا المعبرة عن هوية المكان، وذلك عبر مجموعة من المتاجر التي تضم طيفًا واسعاً ومتنوعاً، وسط إطلالة رائعة على ‫جبل حراء‬.