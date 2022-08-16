مسنو ومسنات محايل يودعون الأمية.. بعد التحاقهم بحملات "التعليم" الصيفية

وقال منصور بن عبدالله آل شريم لـ "سبق": "يستفيد من الحملة أكثر من 1050 دارسًا ودارسة مقسمين على 29 مركزًا للبنين والبنات، وتستمر لمدة 40 يومًا، يقدم خلالها العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية والصحية والتوعوية والدينية والطبية والاجتماعية والبيطرية، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية في زيارة هذه الحملة منها وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة والموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الإعلام وكذلك عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية في المنطقة مؤملاً إلى تكثيف الجهود من قِبل كل الجهات المعنية لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الحملة التي تحظى باهتمام كبير من صانعي القرار".