البديوي: دول التعاون مثال واقعي على الحيطة المالية بتوجهها نحو زيادة الإيرادات غير النفطية

وأكد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول المجلس، وتوجهه نحو التنويع الاقتصادي؛ مستشهدًا بما ذكره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن متوسط النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون خلال العامين الماضيين أعلى من متوسط نمو الاقتصاد العالمي أو الاقتصادات المتقدمة، وأن التضخم في دول المجلس لا يزال تحت السيطرة بشكل جيد، والبطالة آخذة في الانخفاض، والقطاع المالي لا يزال قويًّا.